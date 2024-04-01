25 березня киянка Катерини Смачило не могла скористатися укриттям під час повітряної тривоги в готелі у столиці.

Нагадуємо, ми вже розповідали історію киянки Катерини Смачило, яку не допустили до укриття. Сталося це у столичному готелі «Radisson Blu». Під час повітряної тривоги, адміністрація готелю відмовилася провести жительку столиці до укриття. Мовляв, ним користуються лише відвідувачі готелю.

Щоб розібратися у ситуації наша редакція зверталася до правоохоронців, постраждалої, адміністрації готелю та правозахисника.

Зверталися і до КМДА. Отримали відповідь:

«За даними обліку, станом на 29.03.2024 за адресою: м. Київ, Ярославів Вал, 22 («Radisson Blu Hotel, Kyiv City Centre») не обліковано об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту – найпростішого укриття», — Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Відповідь міської держадміністрації ідентична тій, що нам дали у готелі «Radisson Blu». Та нагадаємо, що раніше заклад писав у своїх соцмережах, що укриття в них є.

Та чи дає право «приватного статусу» не допускати українців до укриття? Це ми роз’яснювали у минулі статті. Відповідь: ні. Втім, законодавчо питання врегульоване не до кінця. На це ж нарікають і в КМДА.

«Київський міський голова В. Кличко звернувся до Кабінету Міністрів України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерства внутрішніх справ України з ініціативою внести зміни до законодавства в частині надання можливості включення споруд підземного простору приватної власності до фонду захисних споруд цивільного захисту, в разі відповідності їхніх захисних характеристик вимогам законодавства, без погодження із власником в умовах дії воєнного стану», — відповів Департамент муніципальної безпеки.

Втім, є і моральна сторона питання. Адже, у час коли українці мають об’єднуватися та підтримувати одне одного, трапляються такі інциденти. «Приватний статус» міг коштувати життя.