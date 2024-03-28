25 березня. Росія знову тероризує та обстрілює українські міста. Налякана киянка Катерина Смачило біжить до найближчого укриття у готелі Radisson Blu.

Далі розповідає очевидиця:

“Я попросила ввічливо розповісти мені як пройти до укриття. Працівниця готелю відповіла мені, що укриття працює виключно для їх гостей. Я не продовжувала дискусію, адже боялася обстрілу, тому пішла до сусіднього укриття”, – Катерина Смачило, жителька Києва

Вже після закінчення повітряної тривоги Катерина викликала поліцію та зафіксувала інцидент.

“Правову оцінку ситуації поліцейські не надавали. Лише зазначили, що буде проводитися слідство”, – Катерина Смачило, жителька Києва

Катерина ділиться, правоохоронці порадили, за такої ситуації телефонувати варто у той момент, коли все стається. За коментарем редакція “Межі” звернулася до Шевченківського управління поліції.

“На місце події прибула слідча оперативна група, яка прийняла заяву. Тепер у нас є 15 діб, щоб надати ситуації правову оцінку. На мапі укриттів саме цього немає. Це приватне укриття готелю. І далі на розсуд керівництва – пускати громадян чи ні. Воно передбачене для відвідувачів готелю”, – Анна Зубрєва, речниця Шевченківського управління поліції міста Києва

Адвокат адвокатського об’єднання “Юридична фірма “АРІО” зазначає, законом доступ до укриття мають надавати незалежно від форми власності. Та є але:

“Ця ситуація потребує законодавчого врегулювання. Законом передбачено, що незалежно від форми власності об’єкту має бути допуск до укриття. Однак, є проблема з обліком. Адже такі об’єкти мають бути включені до обліку, який веде ДСНС або органи місцевого самоврядування. І це обов’язкова умова”, – зазначив Діденко.

“Межа” звернулася до адміністрації готелю за роз’ясненням ситуації, що сталася. Відповідь, м’яко кажучи, здивувала:

Кажуть, укриття в них НЕМАЄ, але обурення розуміють. Катерина Смачило має ж інші аргументи:

“Сама була гостею цього готелю, але у Подільському районі і знаю, що у них є укриття. І коли тоді була тривога – я сиділа в укритті сама”, – Катерина Смачило, жителька Києва.

Судячи з Instagram адміністрація готелю Radisson сама заплуталась: є у них укриття чи немає.

Так і виходить: було укриття з історією, лишилася історія без укриття. Ймовірно, соцмережі Instagram адміністрація видаляє коментарі користувачів.

“Я вимагаю притягнення до відповідальності. Вважаю, що така ситуація неприпустима. Ситуацію цю не полишу, і обов’язково доведу справу до кінця” – запевнила Катерина Смачило.

За статтею 135 Кримінального Кодексу України недопуск до укриття карається позбавленням волі на строк до двох років. Правозахисник Антон Діденко каже, законодавство недосконале й у цьому моменті:

“З приводу відповідальності: недопуск до укриття кваліфікується 135 статтею ККУ. Як на мене, вона не врегульовує це питання. Адже стаття передбачає відповідальність через відмові в допомозі людині у безпорадному стані. А під час повітряної тривоги людина перебуває у іншому – стані небезпеки”, – роз’яснив адвокат Антон Діденко.

Редакція “Межі” продовжує стежити за ситуацією та відправила запит до Київської міської військової адміністрації, аби з’ясувати їх позицію щодо інциденту. Далі буде…