Далі розповідає очевидиця: 

“Я попросила ввічливо розповісти мені як пройти до укриття. Працівниця готелю відповіла мені, що укриття працює виключно для їх гостей. Я не продовжувала дискусію, адже боялася обстрілу, тому пішла до сусіднього укриття”, – Катерина Смачило, жителька Києва 

Катерина Смачило, жителька Києва

Вже після закінчення повітряної тривоги Катерина викликала поліцію та зафіксувала інцидент.

“Правову оцінку ситуації поліцейські не надавали. Лише зазначили, що буде проводитися слідство”, – Катерина Смачило, жителька Києва 

Катерина ділиться, правоохоронці порадили, за такої ситуації телефонувати варто у той момент, коли все стається. За коментарем редакція “Межі” звернулася до Шевченківського управління поліції. 

“На місце події прибула слідча оперативна група, яка прийняла заяву. Тепер у нас є 15 діб, щоб надати ситуації правову оцінку. На мапі укриттів саме цього немає. Це приватне укриття готелю. І далі на розсуд керівництва – пускати громадян чи ні. Воно передбачене для відвідувачів готелю”, – Анна Зубрєва, речниця Шевченківського управління поліції міста Києва

Анна Зубрєва, речниця Шевченківського управління поліції міста Києва

 

Скріншот із Кодексу цивільного захисту населення

Адвокат адвокатського об’єднання “Юридична фірма “АРІО” зазначає, законом доступ до укриття мають надавати незалежно від форми власності. Та є але: 

“Ця ситуація потребує законодавчого врегулювання. Законом передбачено, що незалежно від форми власності об’єкту має бути допуск до укриття. Однак, є проблема з обліком. Адже такі об’єкти мають бути включені до обліку, який веде ДСНС або органи місцевого самоврядування. І це обов’язкова умова”, – зазначив Діденко. 

“Межа” звернулася до адміністрації готелю за роз’ясненням ситуації, що сталася. Відповідь, м’яко кажучи, здивувала: 

Кажуть, укриття в них НЕМАЄ, але обурення розуміють. Катерина Смачило має ж інші аргументи:

“Сама була гостею цього готелю, але у Подільському районі і знаю, що у них є укриття. І коли тоді була тривога – я сиділа в укритті сама”, – Катерина Смачило, жителька Києва.  

Судячи з Instagram адміністрація готелю Radisson сама заплуталась: є у них укриття чи немає.  

Скріншот із Instagram

Так і виходить: було укриття з історією, лишилася історія без укриття. Ймовірно, соцмережі Instagram адміністрація видаляє коментарі користувачів. 

Скріншот із Instagram

“Я вимагаю притягнення до відповідальності. Вважаю, що така ситуація неприпустима. Ситуацію цю не полишу, і обов’язково доведу справу до кінця” – запевнила Катерина Смачило. 

За статтею 135 Кримінального Кодексу України недопуск до укриття карається позбавленням волі на строк до двох років. Правозахисник Антон Діденко каже, законодавство недосконале й у цьому моменті: 

“З приводу відповідальності: недопуск до укриття кваліфікується 135 статтею ККУ. Як на мене, вона не врегульовує це питання. Адже стаття передбачає відповідальність через відмові в допомозі людині у безпорадному стані. А під час повітряної тривоги людина перебуває у іншому – стані небезпеки”, – роз’яснив адвокат Антон Діденко. 

Редакція “Межі” продовжує стежити за ситуацією та відправила запит до Київської міської військової адміністрації, аби з’ясувати їх позицію щодо інциденту. Далі буде… 

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