Цього тижня держава очікує на надходження 1,5 млрд євро.

Європейська комісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Маємо позитивні новини від ЄС. Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. І вже цього тижня очікуємо надходження 1,5 млрд євро за цією програмою Європейського Союзу”, – зазначив він.

Шмигаль додав, що на своєму засіданні уряд ухвалив рішення, що допоможе залучити додатково 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини.

“Ще одне рішення додає 15 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій”, – додав Шмигаль.

За його словами, це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих та середніх підприємств.