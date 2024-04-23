Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Цей документ передбачає виділення данським урядом 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Меморандум з українського боку підписала Перший віцепрем’єр-міністр економіки України Юлія Свириденко, з данського – Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

Окрім 380 млн євро, Данія також надасть €40 млн для підтримки приватного українського сектору, який бере участь у відбудові держави.

Згідно з досягнутими домовленостями уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 мільйонів данських крон (приблизно 40 мільйонів євро).Таким чином загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 мільйонів євро.

У Мінфіні зазначають, що країни також працюватимуть над можливостями для співробітництва у суднобудувальній галузі, що стосується військово-морського потенціалу.

“Це може включати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю”, – додають у відомстві.