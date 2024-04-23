Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Меморандум з українського боку підписала Перший віцепрем’єр-міністр економіки України Юлія Свириденко, з данського – Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

Окрім 380 млн євро, Данія також надасть €40 млн для підтримки приватного українського сектору, який бере участь у відбудові держави.

Згідно з досягнутими домовленостями уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 мільйонів данських крон (приблизно 40 мільйонів євро).Таким чином загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 мільйонів євро.

У Мінфіні зазначають, що країни також працюватимуть над можливостями для співробітництва у суднобудувальній галузі, що стосується військово-морського потенціалу.

“Це може включати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю”, – додають у відомстві.