Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Меморандум з українського боку підписала Перший віцепрем’єр-міністр економіки України Юлія Свириденко, з данського – Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.
Окрім 380 млн євро, Данія також надасть €40 млн для підтримки приватного українського сектору, який бере участь у відбудові держави.
Згідно з досягнутими домовленостями уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 мільйонів данських крон (приблизно 40 мільйонів євро).Таким чином загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 мільйонів євро.
У Мінфіні зазначають, що країни також працюватимуть над можливостями для співробітництва у суднобудувальній галузі, що стосується військово-морського потенціалу.
“Це може включати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю”, – додають у відомстві.
- Винищувачі F-16 будуть влітку, – посол Данії
- Візит у Київ новопризначеного Командувача оборони Данії, – Сирський
- Данія оголосила про новий пакет підтримки для України на майже 295 мільйонів євро