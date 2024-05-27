  • “Сто одну дитину з Херсонщини повернули з російської окупації цьогоріч”, – написав він у телеграм. 

Як зазначив Прокудін, днями Save Ukraine вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховують семеро малюків  – це дві дівчинки та пʼятеро хлопчиків. 

Наймолодша дитина народилася в окупації, їй виповнилося лише 9 місяців, а найстаршій – 12 років. 

Голова ОВА додав, що ця рятувальна операція була надзвичайно складною, втім, завдяки зусиллям волонтерів нині родина  у безпеці та під наглядом лікарів і психологів.

 