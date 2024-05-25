Фінський уряд представив законопроєкт, спрямований на боротьбу з нелегальною міграцією на кордоні з Росією.

Про це заявила глава МВС Фінляндії Марі Рантанен, коментуючи законопроєкт, передає Yle.

Згідно з цим законопроєктом, особи, які перетинають кордон з РФ незаконно, можуть бути повернуті назад, навіть якщо російська сторона відмовиться їх прийняти.

В рамках цього закону заяви про надання притулку на кордоні Фінляндії будуть припинені, за винятком випадків, коли йдеться про осіб з особливо вразливих груп, таких як діти та інваліди, або тих, хто перебуває у небезпеці на батьківщині через можливу смертну кару або тортури.

Прикордонна служба Фінляндії візьме на себе більшу відповідальність за оцінку вразливості осіб, які подають заяви про притулок. Це означає, що співробітники служби матимуть ключову роль у вирішенні кожного індивідуального випадку.

Згідно з вихідною позицією, особа, яка намагається перетнути кордон незаконно, буде повернута назад в Росію, навіть якщо російська сторона не захоче її приймати. Щодо конкретних механізмів реалізації цього заходу, поки що детальні вказівки не надаються.

«Ми виходимо з того, що коли цей закон набуде чинності, то в будь-якому разі людей буде повернуто на російський бік. Оперативне завдання Прикордонної служби — забезпечити це», — зазначила Рантанен.

На даний момент законопроєкт перебуває на розгляді в парламенті Фінляндії. Для ухвалення його має підтримати також найбільша опозиційна партія СДП.

Водночас Рантанен вважає, що закон буде затверджено.

«Я вірю, що в питаннях, пов’язаних із безпекою, можна досягти компромісу», — сказала міністерка.

Нагадаємо, що уперше кордон між Фінляндією і Росією закрили в листопаді минулого року через спрямовану міграцію з боку РФ.

14 грудня Фінляндія вирішила відкрити два пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого кордон закрили.