Шестеро маленьких дітей, які жили в дитячому у Кам’янському будинку дитини перед війною, зараз повертаються з евакуації в Швейцарії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«З евакуації у Швейцарії прямують шестеро хлопчиків та дівчат. Їм лише 3-4 роки. До війни мешкали у Кам’янському будинку дитини. Тепер же їх зустрінуть майбутні батьки. Малечу взяли під опіку, розпочата процедура усиновлення», — написав Лисак.

Нові батьки вже прийняли їх під свою опіку і зараз працюють над оформленням усиновлення. Це лише частина більшого числа дітей, які повертаються до Дніпропетровщини з різних країн, таких як Нідерланди, Туреччина, Австрія, Румунія, Німеччина.

Ці діти були евакуйовані ще на початку війни і тепер знову з’єднуються зі своїми родинами або знаходять нові домівки.

«Тепер тут, на рідній землі, вони мають люблячі родини», — додав начальник ОВА.