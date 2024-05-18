Російські загарбники вдень у суботу, 18 травня, завдали удару по Харкову. Внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили по Харкову”, – коротко написав очільник ОВА о 15:03.

Менш ніж за 20 хвилин по тому Синєгубов написав, що п’ятеро людей отримали уламкові поранення внаслідок ударів по Харкову. Трохи згодом він уточнив, що серед поранених є діти 13 та 16 років.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, російський агресор сьогодні завдав удару по приватному сектору. Керована авіабомба вибухнула на території приватного домоволодіння.

Фото: Суспільне Харків

“Внаслідок ворожої атаки постраждали шість людей, серед них – троє дітей. Усі вони знаходяться у лікарні”, – написав Терехов.

Він зазначив, що наразі триває обстеження будинків. За попередніми оцінками, пошкоджено понад десять приватних домогосподарств.

“Вимушено відключили газо- та електропостачання. Зараз наші комунальні служби працюють над тим, аби якнайшвидше відновити надання послуг”, – розповів мер.

За даними пресслужби облпрокуратури, приватна забудова у Харкові, куди влучила керована авіабомба, розташована в Шевченківському районі. За її даними, поранених п’ятеро: 47-річний та 74-річний чоловіки; 47-річна жінка; 13-річна дівчина та 16-річний хлопець. Ще одна дитина, 8-річна дівчинка, отримала гостру реакцію на стрес.