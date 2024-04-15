Для злочинної діяльності фігуранти залучили таксиста, який відвозив «клієнтів» до кордону зі Словаччиною.

На двох осіб, які планували незаконно перетнути кордон, складені адмінпротокли.

“Одного з організаторів – 43-річного мешканця Ужгородського району – оперативник управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали під час спроби переправити двох чоловіків. Таксист довіз їх до с. Сімер, що знаходиться неподалік кордону, де ухилянти мали перейти до Словаччини поза офіційних пунктів пропуску. Другого організатора – 44-річного місцевого жителя – поліцейські затримали в Ужгороді”, – повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Вартість «послуг» становила 5 500 доларів з однієї особи. Гроші отримували після вдалого перетину кордону.

Обидва організатори затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. На осіб, що намагалися перетнути кордон, складені адміністративні протоколи.

“Підозрюваним обрані запобіжні заходи – у вигляді тримання під вартою із правом внесення 181 680 та 121 000 гривень застави”, – підсумували у відомстві.

Заходи з викриття проводилися спільно з головним оперативно-розшуковим відділом прикордонного загону (м. Чоп). Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.