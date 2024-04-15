За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику Федерального агентства залізничного транспорту рф, генеральному директору ВАТ «Російська залізниця», генеральному директору так званого ФДУП «Кримська залізниця» та в.о. гендиректора так званого ФДУП «Залізниці Новоросії».

Їм інкримінують пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2. ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

“За даними слідства, підозрювані забезпечили швидке та безперешкодне перевезення залізничним транспортом особового складу, боєприпасів, військової техніки та іншого вантажу для збройних сил РФ”, – йдеться у повідомленні.

Такими діями вони надали вищому керівництву рф та зс рф засоби для усунення перешкод у веденні агресивної війни проти України.