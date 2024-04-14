Про це повідомляє Sport.ua.
Яна Степаненко взяла участь у престижному марафоні в місті Бостон у США й здолала дистанцію у п’ять кілометрів.
Американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та військових дій, запросила дівчину до участі.
Яна Степаненко мала благодійну мету: зібрати кошти на сучасний протез для ветерана, який втратив ногу на війні.
8 квітня 2022 року, внаслідок терористичного удару росіян по залізничному вокзалу у Краматорську, Яна Степаненко втратила обидві ноги. Світлина, де її на руках несе хірург дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова, облетіла весь світ.
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