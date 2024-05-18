17 травня вдень російські війська атакували Харків. Ця агресія призвела до смерті чотирьох осіб і поранення 30 місцевих жителів. Двоє з поранених перебувають у важкому стані.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, удень 18 травня кількість загиблих внаслідок удару по Харкову днем раніше зросла до чотирьох – у лікарні помер 33-річний чоловік. Голова ОВА додав, що станом на зараз 16 постраждалих проходять лікування на стаціонарі, двоє – у важкому стані.

За інформацією ДСНС України відомо, що станом на 22:04 кількість постраждалих зросла до 29.

“За попередніми даними, 3 особи загинуло, 29 постраждало. Ще двох чоловіків вдалось врятувати. Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що на Харківщині досі триває евакуація людей. Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують перевозити людей у безпечні місця.

Російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення, там, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.