Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, удень 18 травня кількість загиблих внаслідок удару по Харкову днем раніше зросла до чотирьох – у лікарні помер 33-річний чоловік. Голова ОВА додав, що станом на зараз 16 постраждалих проходять лікування на стаціонарі, двоє – у важкому стані.
За інформацією ДСНС України відомо, що станом на 22:04 кількість постраждалих зросла до 29.
“За попередніми даними, 3 особи загинуло, 29 постраждало. Ще двох чоловіків вдалось врятувати. Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають”, – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що на Харківщині досі триває евакуація людей. Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують перевозити людей у безпечні місця.
Російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення, там, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.