Про це МВС України пише в Telegram.
Зазначено, що співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують перевозити людей у безпечні місця.
“Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуйовано вже понад 9900 жителів”, – повідомляють в МВС.
Відомо, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення, там, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.
Також відомо, що після посилення обстрілів волонтери вивозять не тільки котів і собак, але й кіз, фазанів і шиншил. Екіпажі громадської організації після загострення ситуації на півночі працюють у Вовчанську та Липцях. Люди виїжджають і часто залишають тварин, а потім просять, щоб волонтери приїхали й врятували їх.
Раніше стало відомо, що українським військовим на Харківщині доводиться продовжувати стримувати наступ ворога, не маючи достатньо боєприпасів для цього. У той же час, Росія здатна випускати в 10 разів більше артилерійських снарядів.
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