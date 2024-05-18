Про це МВС України пише в Telegram.

Зазначено, що співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують перевозити людей у безпечні місця.

“Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуйовано вже понад 9900 жителів”, – повідомляють в МВС.

Відомо, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення, там, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.

Також відомо, що після посилення обстрілів волонтери вивозять не тільки котів і собак, але й кіз, фазанів і шиншил. Екіпажі громадської організації після загострення ситуації на півночі працюють у Вовчанську та Липцях. Люди виїжджають і часто залишають тварин, а потім просять, щоб волонтери приїхали й врятували їх.

Раніше стало відомо, що українським військовим на Харківщині доводиться продовжувати стримувати наступ ворога, не маючи достатньо боєприпасів для цього. У той же час, Росія здатна випускати в 10 разів більше артилерійських снарядів.