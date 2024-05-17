На Краматорському, Покровському та Придніпровському напрямках зросла кількість бойових зіткнень, на Харківському напрямку українські захисники посилюють оборону у прикордонних районах області та ведуть розвідку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Як зазначається, захисники України “рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-які спроби просування ворога”.

Російські війська від початку доби завдали по Силах оборони 15 ракетних і 70 авіаційних ударів, також здійснили 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Тривають активні наступальні і штурмові дії ворога на Покровському та Придніпровському напрямках.

На Харківському напрямку ворог завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб. Втрати російських військ на цій ділянці фронту від початку доби сягнули 133 осіб убитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і техніки. Також там знищені вісім ворожих бліндажів. Ситуація під контролем у Сил оборони.

На Куп’янському напрямку відбулися шість бойових зіткнень. Росіяни завдали авіаударів по районах Купянська-Вузлового та Вільшаної.

На Лиманському напрямку війська РФ скинули вісім керованих авіабомб у район міста Лиман.

На Сіверському напрямку загарбники завдали авіаудару біля Григорівки.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 14. Від початку доби росіяни завдали шість авіаударів у районі Часового Яру, Північного, Дружби й Торецька.

На Покровському напрямку російська армія продовжує спроби покращити тактичне положення – на цей час відбулися вже 25 боєзіткнень. Найгарячіше – біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл і Невельське. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку зафіксований ще один авіаудар РФ – по району села Богатир. Решта – без змін.

На Времівському напрямку загарбники здійснили три атаки. Ворог діяв у районі Старомайорського, а також на напрямку Ключове – Роздільне.

На Придніпровському напрямку росіяни й надалі намагаються витіснити Сили оборони із плацдармів на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, продовжили атакувати в районі села Кринки. Кількість боєзіткнень там зросла за сьогодні до 12. Українські підрозділи на цій ділянці фронту стійко тримають позиції.

Ракетного удару російська армія завдала по Одесі – постраждали цивільні. Уточнення наслідків ворожого обстрілу триває.