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Ворожий обстріл Харкова: троє людей загинуло, кількість постраждалих зросла до 29

Удень 17 травня ворожа авіація знову завдала удару по місту Харкову, у результаті чого сталася масштабна пожежа.

П’ятниця, 17 травня 2024, 22:49

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Вибух пролунав близько 15:40 у п’ятницю, 17 травня

За попередніми даними, окупанти завдали двох ударів КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

За інформацією ДСНС України, станом на 22:04 кількість постраждалих зросла до 29.

“За попередніми даними, 3 особи загинуло, 29 постраждало. Ще двох чоловіків вдалось врятувати. Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають”, – йдеться у повідомленні.

Теги: обстріли Харкова, російська агресія, російсько-українська війна

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