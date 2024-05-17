Ворожий обстріл Харкова: троє людей загинуло, кількість постраждалих зросла до 29

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
Вибух пролунав близько 15:40 у п’ятницю, 17 травня
За попередніми даними, окупанти завдали двох ударів КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.
За інформацією ДСНС України, станом на 22:04 кількість постраждалих зросла до 29.
“За попередніми даними, 3 особи загинуло, 29 постраждало. Ще двох чоловіків вдалось врятувати. Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають”, – йдеться у повідомленні.
- Генштаб: ЗСУ посилюють оборону на Харківському напрямку
- На Покровському напрямку зросла кількість боєзіткнень, найбільший тиск в районі Новоолександрівки
- Ми не можемо втратити Харків, все, що нам потрібно — дві системи Patriot, — Зеленський