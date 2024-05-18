18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам'ять жертв геноциду кримських татар, який стався 80 років тому під час масової депортації.

Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). Офіційною причиною депортації кримськотатарського народу була таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій їм висувалися претензії про масову зраду та колабораціонізм за часів окупації Криму нацистськими військами.

За офіційними даними, відомими як числа Лаврентія Берії, було депортовано 183 144 особи. За татарськими джерелами ця цифра перевищує 400 тис., з яких протягом півтора року померло близько 46% депортованих. У цій каральній операції брали участь 32 тис. співробітників НКВС.

Людям, які були змушені кидати свої домівки, давали від кількох хвилин до пів години на збори, а також дозволяли взяти з собою особисті речі, посуд та побутовий інвентар. Більшість майна залишилася і була конфіскована державою. Більшість депортованих була направлена на спецпоселення в Узбекистані, деякі були відправлені до ГУЛАГу, а інші стали частиною спецконтингенту для Московського вугільного басейну.

Депортація була одним із засобів «детатаризації» Криму. Іншими засобами були знищення культурних та історичних пам’яток, заміна історичних назв місцевостей новими на зразок «Совєтский», «Первомайск», «Красногвардейск» тощо. До Криму заселялися вихідці з Росії та інших республік. За повоєнний період кількість населення у Криму збільшилася майже в 10 разів.

Після сімдесяти років від депортації через дії тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ знову стоїть перед загрозою дискримінації на своїй землі. З метою підтримки боротьби громадян України – кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, Президентом України було встановлено День боротьби за права кримськотатарського народу указом від 16 травня 2014 року.