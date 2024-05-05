Речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив про це в ефірі телемарафону.

На запитання про наявність у України засобів для досягнення мису Чауда в Криму, він наголосив, що це є секретною інформацією. За його словами, росіяни мають кілька місць для запуску безпілотників, зокрема в Курській та Білгородській областях, а також в мису Чауда в Криму.

Євлаш зауважив, що окупанти чергують місця запусків, щоб ускладнити завдання українській протиповітряній обороні, а також пояснив, що безпілотники можуть змінювати маршрути всередині країни.

“Наприклад, зустрітися, потім розділитися, потім, наприклад, облетіти якесь місто і намагатися заходити на ціль. Тобто вони програмовані, росіяни, які запускають ці дрони, аналізують маршрути та продумують нові якісь ділянки, де вони ще не запускали, чи аналізують попередню якусь інформацію для того, щоб застосовувати ці дрони надалі”, – додав Євлаш.