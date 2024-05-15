Просуванню російських сил сприяють численні фактори, в тому числі затримка зброї із США для Києва та технологічні інновації РФ на полі битви.

Лише 18 місяців тому посадовці Пентагону та Білого дому обговорювали, чи може армія РФ в Україні зазнати краху і бути повністю витісненою з країни. Тепер, після кількох місяців російського повільного наступу та технологічного прогресу в протидії зброї, яку Вашингтон постачає, адміністрація Байдена дедалі більше непокоїться, що президент Володмир Путін набуває достатнього темпу, щоб змінити траєкторію війни. Останніми днями російські підрозділи почали новий наступ на Харківщині, змусивши Київ перекинути свої війська на захист території, пише The New York Times.

Посадовці США, йдеться в матеріалі, висловлюють упевненість, що багато з цих російських здобутків можна буде змінити, щойно прибуде нове озброєння, найімовірніше, десь у липні, а президент України Володимир Зеленський знайде способи відправити більше військових на фронт.

У приватному порядку деякі помічники президента Байдена побоюються, що як США винесли з війни ключові уроки — про технології, що працюють, і про ті, що не працюють, — те саме зробив і очільник Кремля. Стівен Хедлі, радник з питань нацбезпеки за президента Джорджа Буша, сказав, що не існує єдиної причини переваги РФ на полі бою. Натомість, численні фактори допомагають російським солдатам просуватися вперед.

Через затримку американського фінансування Москва змогла досягти величезної артилерійської переваги над Україною. Нестача боєприпасів для ППО також дозволила російським силам більш безкарно використовувати свою повітряну міць, атакуючи українські позиції планерними бомбами.

“У 2024 році російські військові матимуть матеріальну перевагу і стратегічну ініціативу, хоча це може і не виявитися вирішальним. Цей рік є вікном можливостей для Росії. Але якщо російські військові не зможуть перетворити ці переваги на перемоги на полі бою і згенерувати імпульс, існує велика ймовірність того, що це вікно почне закриватися, коли ми увійдемо у 2025 рік”, — розповів Майкл Кофман, експерт з питань Росії в Фонді Карнеґі за міжнародний мир.

Звичайно, ці переваги на полі бою непостійні, і через 18 місяців війна може виглядати інакше, вважає The New York Times.

В адміністрації Байдена, як резюмує газета, зростає відчуття того, що наступні кілька місяців можуть виявитися критичними, тому що в якийсь момент обидві сторони можуть нарешті перейти до домовленого припинення вогню, перемир’я, подібного до того, яке поклало кінець активним боям у Кореї в 1953 — або до замороженого конфлікту.