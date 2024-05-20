З 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Обмеження можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго.

Щоб дізнатися, чи будуть застосовані відключення за вашою адресою, можна скористатися декількома ресурсами. Зокрема, інформацію можна знайти на сайті YASNO або ж за допомогою бота в Telegram компанії. Також перевірити графіки планових обмежень можна на сайті ДТЕК, або ж у мобільному застосунку “Київ Цифровий“.

Нагадаємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.