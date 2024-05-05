З 1 січня 2024 року понад 86 тисяч абонентів у Києві споживають електроенергію, але ігнорують повідомлення про необхідність сплачувати за неї. Станом на зараз борг киян за чотири місяці 2024 року становить 450 млн гривень.

Про це повідомляє YASNO.

Зазначається, що з 1 січня понад 86 тис. абонентів у Києві та 116 тис. у Дніпропетровській області продовжують отримувати світло, але ігнорують повідомлення про необхідність сплачувати за нього. Зокрема, борг клієнтів у Дніпропетровській області становить вже 775 млн гривень.

“Електроенергія — це такий самий товар, як і будь-який продукт у магазині. На її виробництво та доставлення йдуть кошти, а зараз вони потрібні ще і на відновлення мереж після російських обстрілів. Тому закликаємо кожного оплачувати рахунки вчасно, хоча б частково”, – йдеться у повідомленні.

Постачальник електроенергії також нагадав, що для оплати рахунків є державні програми підтримки.

Компанія Yasno є постачальником електроенергії, газу та енергоефективних рішень для підприємств і власників електрокарів, і наразі має популярність серед 3,5 мільйонів українців.