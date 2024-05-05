Про це повідомляє YASNO.
Зазначається, що з 1 січня понад 86 тис. абонентів у Києві та 116 тис. у Дніпропетровській області продовжують отримувати світло, але ігнорують повідомлення про необхідність сплачувати за нього. Зокрема, борг клієнтів у Дніпропетровській області становить вже 775 млн гривень.
“Електроенергія — це такий самий товар, як і будь-який продукт у магазині. На її виробництво та доставлення йдуть кошти, а зараз вони потрібні ще і на відновлення мереж після російських обстрілів. Тому закликаємо кожного оплачувати рахунки вчасно, хоча б частково”, – йдеться у повідомленні.
Постачальник електроенергії також нагадав, що для оплати рахунків є державні програми підтримки.
Компанія Yasno є постачальником електроенергії, газу та енергоефективних рішень для підприємств і власників електрокарів, і наразі має популярність серед 3,5 мільйонів українців.
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