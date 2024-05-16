Про це під час брифінгу заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Він зазначив, що зараз високовольтні мережі передачі електроенергії перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому довготермінових загроз від мереж значно менше, ніж від виробництва електрики.
“Дефіцит потужності зберігатиметься навіть у тому випадку, якщо енергетики полагодять частину розбитих російськими атаками енергоблоків”, – додав Харченко.
Радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко 16 травня, заявив, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.
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