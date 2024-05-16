Дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений останньою серією масованих російських атак, буде зберігатись упродовж двох років.

Про це під час брифінгу заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, що зараз високовольтні мережі передачі електроенергії перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому довготермінових загроз від мереж значно менше, ніж від виробництва електрики.

“Дефіцит потужності зберігатиметься навіть у тому випадку, якщо енергетики полагодять частину розбитих російськими атаками енергоблоків”, – додав Харченко.

Радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко 16 травня, заявив, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.