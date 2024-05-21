22 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.

“Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується”, — йдеться у повідомленні “Укренерго”.

За даними компанії, з 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується, але відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В “Укренерго” зазначили, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів РФ по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.