28-річний одесит був затриманий прикордонниками Білгород-Дністровського загону, коли він намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук. Він використовував дитячий матрац із зображенням людини-павука.

Про це повідомляє ДПСУ.

Початково чоловік планував переплисти річку Турунчук, а потім – Дністер.

“Такий туристичний маршрут чоловік обрав для себе особисто, користуючись онлайн-картою. Для подолання водної перешкоди придбав дитячий матрац із зображенням людини-павука, ласти та зібрав невеличкий рюкзак”, – повідомили прикордонники.

Замість цього, прикордонний наряд помітив та затримав одесита, склавши на нього протокол за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що вчора, 24 травня, під час патрулювання, прикордонний наряд відділу “Тячів” Мукачівського прикордонного загону побачив у річці Тиса тіло людини. Потопельником виявився житель Закарпатської області.

Прикордонники наголошують, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров’ю.