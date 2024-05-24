Під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону побачив у річці Тиса тіло людини. Потопельником виявився житель Закарпатської області.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Як зазначається, тіло чоловіка несло течією вздовж берега. На місце інциденту викликали рятувальників та співробітників Нацполіції.

Зазначається, що на певному етапі тіло чоловіка прикордонникам вдалося зупинити та витягнути на берег. Загиблим виявився житель Закарпаття 1975 року народження.

Слідство має встановити, які обставини змусили чоловіка опинитися у річці, котра забрала його життя.