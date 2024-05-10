На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який, маючи всі документи з правом на виїзд за кордон, намагався переплисти Тису. Переправнику заплатив немалу суму — 1500 доларів.

Про це розповів офіцер Мукачівського прикордонного загону Олег Селезньов у репортажі Українській правді.

За його словами, прикордонники часто стикаються з несподіваними ситуаціями, пов’язаними з виїздом або перетином кордону. Він привів один з таких випадків, коли українець, маючи всі необхідні документи, вирішив переплисти річку Тиса.

“З довідкою про виключення з обліку, з дійсними офіційними документами переходив річку (Тису – ред.). У нього дійсно право було перетину законним шляхом. Все одно пішов річкою, ще й заплатив 1500 доларів. Документи всі дійсні, ми перевіряли. Ми його оформили по статті 204-1 КУПаП”, – зазначив прикордонник.

Після затримання чоловік все ж виїхав за кордон, але цього разу відповідно до закону, підкреслив Селезньов.

“Він радився з “фахівцями”, які хотіли заробити на ньому і сказали – тебе там скрутять, мобілізують тебе і папірці твої порвуть”, – додав офіцер Мукачівського прикордонного загону.