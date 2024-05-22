Група осіб з метою незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України забезпечувала виготовлення підроблених документів – тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо.

Про це пише Київська міська прокуратура.

Встановлено, що учасники цієї групи упродовж червня 2022 – вересня 2023 років підшукали не менше 42 “клієнтів”, від яких отримали по 5 тисяч доларів. Втім згодом “замовники” послуги почали вимагати повернення цих коштів через невиконання учасниками схеми зобов’язань з виготовлення документів. Це призвело до суперечностей між членами злочинної групи і їх вони вирішили розв’язати за допомогою кількох “кримінальних авторитетів”.

Правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зібрань за участю “кримінальних авторитетів” та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності. Спецоперацію з нейтралізації злочинців правоохоронці проводили на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

В ході обшуків вилучено 70 тисяч доларів, одну тисячу євро, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, чотири автомобілі тощо.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.