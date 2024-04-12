Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу. Його залишили під вартою на два місяці із можливістю застави – 393 мільйони гривень.

Про це повідомив адвокат Гринкевича Андрій Гуджал у коментарі Суспільному.

Зазначається, що клопотання щодо продовження запобіжного заходу Гринкевичу подали прокурори.

Нагадаємо, що Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, разом із батьком вважаються підозрюваними у діяльності злочинної організації, яка ймовірно займалась постачанням для ЗСУ неякісного одягу сумою на 1 млрд гривень.

14 березня рішенням Печерського районного суду Києва Романа Гринкевича було залишено під вартою до 17 квітня через частково задовільнене клопотання прокурора. Розмір застави тоді було зменшено до суми в 469 млн. гривень.

Наразі Гринкевича залишили під вартою на два місяці із можливістю застави 393 мільйони гривень.