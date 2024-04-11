Про це 11 квітня повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро

“Депутата райради було викрито одразу після одержання ним першої частини обумовлених коштів, а саме 10 тисяч доларів”, – повідомляють правоохоронці НАБУ.

Зазначається, що чоловіку оголосили про підозру 10 квітня.

За даними слідства, фігурант обіцяв допомогти підприємцю отримати в оренду землю з правом приватизації під забудову — за надання 450 тисяч доларів хабаря депутатам і голові однієї з селищних рад Одеського району.

“Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину”, — зазначили в САП.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.