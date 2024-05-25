Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За наданою інформацією, росіяни завдали два авіаційні удари по Новоандріївці, 112 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, 25 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе, 203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Крім того, надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Цивільні не постраждали.

З останніх новин, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вчергове відключилася одна із ліній, що забезпечує живлення станції.

Як повідомлялося, ЗАЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.