До 15 років за ґратами засудили 73-річного уродженця Львова, який коригував ракетний удар по Яворівському військовому полігону, внаслідок чого загинули понад 60 людей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Львівської обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення 73-річний уродженець м. Львова – колишній працівник КДБ СРСР – співпрацював з агентами ФСБ РФ. Він збирав відомості про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Зокрема, засуджений через месенджер Телеграм переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково він зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки.

13 березня 2022 року армія РФ здійснила обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинули понад 60 людей, більш як 160 були поранені.

Окрім цього, львів’янин передавав ворогу іншу інформацію з метою підривної діяльності проти України. Правоохоронці затримали навідника у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою.

Під час судового засідання коригувальник свою провину так і не визнав, у скоєному не розкаявся.