Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ «Дніпровська», що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ «Запорізька ТЕС – Феросплавна», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у разі відмови і цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.

Як повідомлялося, ЗАЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.

З вересня 2022 року на станції постійно перебуває місія МАГАТЕ, однак росіяни не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон ЗАЕС.