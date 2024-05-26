Про це він сказав він у коментарі New York Times.

За його словами, станом на 24 травня 4300 ув’язнених подали заяви на умовно дострокове звільнення для призову до Збройних Сил України, і 350 з них вже були відпущені.

Кожну заявку мають розглядати суди окремо, і більшість з них вже перебувають на розгляді. За словами Малюськи, загальний потенціал мобілізації ув’язнених становить до 20 000 осіб.

“Дефіцит солдатів і труднощі з призовом простих громадян — ось головні причини ухвалення цього закону”, — додав Малюська.