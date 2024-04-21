Кабінет міністрів працює над новими правилами для тих, хто ухиляється від мобілізації та військової служби.

Про це повідомляє міністр юстиції України.

Уряд працює над новою поправкою до постанови, яка передбачає надання певних адміністративних послуг лише за наявності військово-облікових документів.

«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов’язків… зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, які встановлять умову надання окремих адміністративних послуг за наявності військово-облікового документа», – зауважив Малюська.

Раніше було відомо, яке буде покарання за ухилення від служби в Україні.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10379, який передбачає посилення покарання за ухилення від мобілізації. Урядовий проєкт передбачав штраф до 200 000 грн., але комітет Верховної Ради згодом пом’якшив покарання.