Про це повідомляє міністр юстиції України.
Уряд працює над новою поправкою до постанови, яка передбачає надання певних адміністративних послуг лише за наявності військово-облікових документів.
«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов’язків… зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, які встановлять умову надання окремих адміністративних послуг за наявності військово-облікового документа», – зауважив Малюська.
Раніше було відомо, яке буде покарання за ухилення від служби в Україні.
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10379, який передбачає посилення покарання за ухилення від мобілізації. Урядовий проєкт передбачав штраф до 200 000 грн., але комітет Верховної Ради згодом пом’якшив покарання.
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