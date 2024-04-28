У разі передачі Україні заморожених російських активів, міністр юстиції України Денис Малюська вказав на три можливі сценарії їх використання.

Про це Малюська розповів у ефірі нацмарафону “Єдині новини” 27 квітня.

Малюська назвав перший сценарій “супероптимістичним”, оскільки він передбачає конфіскацію всіх заморожених російських активів на користь України.

Другий варіант, відомий як “нейтральний”, передбачає вилучення саме доходів під позику. У цьому випадку доходи будуть нараховані за 10 років наперед, а виплачені вже зараз одним траншем.

Третій варіант “песимістичний”, адже це передбачає лише поточне відрахування доходів, нарахованих від російських активів, максимум 5 мільярдів євро на рік, можливо й менше.

“Наше завдання просити партнерів про найрадикальніше рішення”, – сказав Малюська.

Починаючи з початку повномасштабного вторгнення в Україну, активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро були заблоковані за кордоном, з них понад дві третини заморожені в ЄС.

Якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок, Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку у липні 2024 року.

У березні 2024 року лідери Євросоюзу прийняли “політичне” рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, але без конкретного плану дій. У спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС було зазначено, що план використання цих коштів буде розроблятись й надалі. Однак Угорщина перешкоджає конфіскації заморожених активів Росії на користь України.