В Україні можна було б залучити 10-20 тисяч чоловіків призовного віку, які ув'язнені або мають судимості.

Про це в інтерв’ю ВВС News Україна повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

«Десять-двадцять тисяч. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна. Від військово-лікарських комісій теж багато чого залежить», — сказав Малюська.

Згідно з його словами, у кожному конкретному випадку варто визначати, чи є певний боєць корисним для Збройних Сил, а рішення про те, хто придатний і хто — ні, повинно прийматися саме ними.

Міністр також відзначив, що навіть чоловіків, які були засуджені за вбивство, можна мобілізувати. Проте, відмінно від практики у Росії, де засуджених без підготовки просто використовують у “м’ясних” штурмах, в Збройних силах передбачається підготовка і укладання контракту.

«Ми ж про інші історії говоримо, це контракт (на службу в ЗСУ). Контракт – це згода, це юридичні механізми, не просто завербували, випустили, потім не знають, що зробити», — відзначив міністр.