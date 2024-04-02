Глава українського Міністерства закордонних справ, Дмитро Кулеба, сьогодні, 2 квітня, прибув до Гааги (Нідерланди), де зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Ханке Бряунс Слот.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X.

Обговорюючи конференцію “Відновлення справедливості для України” в Гаазі, сторони обговорили кроки, спрямовані на забезпечення справедливого покарання за злочини, вчинені Росією.

“Я почав свій візит до Нідерландів із зустрічі зі своєю голландською колегою Ханке Бряунс Слот. Ми обговорили сьогоднішню конференцію “Відновлення справедливості для України” в Гаазі та конкретні кроки для забезпечення справедливості за російські злочини”, — йдеться у дописі міністра.

Кулеба також інформував нідерландську колегу про зростання повітряного терору з боку Росії, включаючи інтенсивне використання балістичних ракет.

Він висловив необхідність посилення повітряного щита України, зокрема за допомогою додаткових комплексів та ракет Patriot, і висловив подяку Нідерландам за їхню підтримку та внесок у захист України та всієї Європи.