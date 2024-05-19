РФ за добу завдала 459 ударів по семи населених пунктах Запорізькій області, поранена жінка.

Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами начальника Запорізької ОВА, одна жінка була поранена під час ворожої атаки по Василівському району.

Відомо, що 243 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

13 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Відомо, що ремонтні бригади заживили 3,2 тисячі родин на прифронтових територіях, що знеструмлювалися через обстріли. Також фахівці відновили енергоживлення 228 абонентів, що переривалося через технологічне порушення.