Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук.
У ніч на 19 травня росіяни здійснили атаку на Україну за допомогою 37 ударних безпілотників типу Shahed-131/136, які вилетіли з районів Приморсько-Ахтарська та Курська. Для відбиття цього повітряного нападу були задіяні зенітні ракетні, підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
У результаті протиповітряного бою всі 37 дронів були збиті у різних областях України, зокрема в Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській.
Також, станом на 07:00 19.05.2024, в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні, про це повідомляє Генштаб.
“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)”, – наголошує Генеральний штаб ЗСУ.
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