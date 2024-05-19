Цієї ночі Сили оборони знищили усі 37 ворожих ударних безпілотників типу Shahed-131/136. Також відомо про кількість ворожих кораблів у Чорному та Азовському морі.

Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук.

У ніч на 19 травня росіяни здійснили атаку на Україну за допомогою 37 ударних безпілотників типу Shahed-131/136, які вилетіли з районів Приморсько-Ахтарська та Курська. Для відбиття цього повітряного нападу були задіяні зенітні ракетні, підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

У результаті протиповітряного бою всі 37 дронів були збиті у різних областях України, зокрема в Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській.

Також, станом на 07:00 19.05.2024, в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні, про це повідомляє Генштаб.

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)”, – наголошує Генеральний штаб ЗСУ.