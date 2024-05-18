Російські війська, використовуючи перевагу в кількості особового складу, продовжують атакувати позиції українських сил. За добу зафіксовано 66 боєзіткнень. Але наші бійці завдають ворогу значних втрат та на деяких ділянках проводять штурмові дії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації атакував у районах Липців та північно-західніше Зеленого, триває бій у районі Вовчанська. На даний час загальне число бойових зіткнень на цьому напрямку сягнуло десяти, при цьому російські окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, наші підрозділи – двічі. Поблизу Зеленого російські літаки скинули ще три керовані авіабомби.

На Куп’янському напрямку противник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема в районі населеного пункту Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни.

На Лиманському напрямку число бойових зіткнень поточної доби зросло до п’яти. Для підтримки атаки в напрямку Торського, ворог завдав по цьому населеному пункту удару з повітря із застосуванням трьох КАБів.

На Сіверському напрямку ворожий авіаудар із застосуванням керованої авіабомби завдано по Білогорівці.

Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Краматорський, де кількість атак агресора досягла 10. Новими напрямками штурмових дій противника удень тут стали Іванівське та Курдюмівка. По Диліївці російська авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку напруга бойових дій сьогодні найвища: тут наші воїни відбивали 18 ворожих штурмів. Найзапекліше біля Новоолександрівки. Напрямком атак окупантів стало також Невельське.

На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати рубежі нашої оборони, зокрема в районі Георгіївки. Під керовані авіабомби російських терористів потрапила Єлизаветівка. Двічі противник намагався атакувати в районі Старомайорського на Времівському напрямку, зазнав втрат та відступив.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.