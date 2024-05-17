Про це повідомляє в пресслужбі Міненерго.

Зокрема, у Дніпропетровській області при російських обстрілах було пошкоджено енергетичний об’єкт – знеструмлювалися 964 абоненти. На ранок всіх їх заживлено.

Донччина. Через російські обстріли обстріли минулої доби було знеструмлено 2,3 тисячі споживачів у 10 населених пунктах. Енергетики заживили 2 тисячі абонентів у 14 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 109 населених пунктів, загалом – 48,9 тисячі абонентів.

Запорізька область. Вчора ремонтні бригади заживили 3,2 тисячі родин на прифронтових територіях, що знеструмлювалися через обстріли. Також фахівці відновили енергоживлення 228 абонентів, що переривалося через технологічне порушення.

Миколаївська область. Ремонтні бригади відновили газопостачання 57 споживачам.

Одеська область. З технологічних причин на ранок залишаються відключеними понад 1,1 тисячі точок обліку. Тривають відновлювальні роботи.

Сумська область. Внаслідок артобстрілу з боку російського кордону знеструмлювалися 183 абоненти у 3 населених пунктах. На ранок через бойові дії залишаються знеструмленими понад 6 тисяч абонентів у 87 населених пунктах.