Це найвищий показник в Україні за останні роки.

Про це поінформувала платформа для роботи відкрити даними “Опендатабот”, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

“43 554 нових фопів створили жінки за перший квартал 2024 року. Це більше половини — 59% — від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки. Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час. Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених фопів”, — йдеться в повідомленні.

Найбільш поширеними галузями для жінок у сфері ФОПів є роздрібна торгівля (68%), надання інших індивідуальних послуг (89%), інформаційні послуги (63%).

У той же час, чоловіки частіше створюють ФОПи у сферах комп’ютерного програмування (58%) та гуртової торгівлі (52%).

Порівнюючи перші квартали останніх 4 років, видно, що у 2024 році частка ФОПів, відкритих жінками, стала найвищою:

2021 рік — 49% чоловіків, 51% жінок;

2022 — 49,5% чоловіків, 50,5% жінок;

2023 — 48,1% чоловіків, 51,9% жінок;

2024 — 41,2% чоловіків, 58,8% жінок.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що понад 100 країн зробили інвестиції в Україну, відкривши понад 2,6 тисячі компаній з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.