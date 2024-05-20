Про це поінформувала платформа для роботи відкрити даними “Опендатабот”, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.
“43 554 нових фопів створили жінки за перший квартал 2024 року. Це більше половини — 59% — від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки. Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час.
Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених фопів”, — йдеться в повідомленні.
Найбільш поширеними галузями для жінок у сфері ФОПів є роздрібна торгівля (68%), надання інших індивідуальних послуг (89%), інформаційні послуги (63%).
У той же час, чоловіки частіше створюють ФОПи у сферах комп’ютерного програмування (58%) та гуртової торгівлі (52%).
Порівнюючи перші квартали останніх 4 років, видно, що у 2024 році частка ФОПів, відкритих жінками, стала найвищою:
- 2021 рік — 49% чоловіків, 51% жінок;
- 2022 — 49,5% чоловіків, 50,5% жінок;
- 2023 — 48,1% чоловіків, 51,9% жінок;
- 2024 — 41,2% чоловіків, 58,8% жінок.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що понад 100 країн зробили інвестиції в Україну, відкривши понад 2,6 тисячі компаній з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.
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