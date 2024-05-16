Про це пише платформа для роботи відкрити даними “Опендатабот”.
“2652 компанії відкрили іноземці в Україні після початку повномасштабної війни. Загалом гроші в країну під час війни інвестували громадяни зі 100 країн світу”, — йдеться в повідомленні.
Найбільше нових бізнесів належить громадянам Туреччини, Узбекистану та Польщі.
Загальна кількість компаній, заснованих іноземцями, складає 2652, зі значною часткою інвестицій від громадян з різних країн світу.
Найбільш активними у відкритті компаній в Україні були громадяни Туреччини, які заснували 354 компанії, громадяни Узбекистану — 274 компанії, та громадяни Польщі — 193 компанії.
Найбільшим з цих бізнесів є ТОВ “ТЕНС1МА” з капіталом у 1,28 млрд грн, який належить громадянину Вірменії та спеціалізується на фінансових послугах в Одесі.
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