Понад 100 країн зробили інвестиції в Україну, відкривши понад 2,6 тисячі компаній з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише платформа для роботи відкрити даними “Опендатабот”.

“2652 компанії відкрили іноземці в Україні після початку повномасштабної війни. Загалом гроші в країну під час війни інвестували громадяни зі 100 країн світу”, — йдеться в повідомленні.

Найбільше нових бізнесів належить громадянам Туреччини, Узбекистану та Польщі.

Загальна кількість компаній, заснованих іноземцями, складає 2652, зі значною часткою інвестицій від громадян з різних країн світу.

Найбільш активними у відкритті компаній в Україні були громадяни Туреччини, які заснували 354 компанії, громадяни Узбекистану — 274 компанії, та громадяни Польщі — 193 компанії.

Найбільшим з цих бізнесів є ТОВ “ТЕНС1МА” з капіталом у 1,28 млрд грн, який належить громадянину Вірменії та спеціалізується на фінансових послугах в Одесі.