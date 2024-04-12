2,4 тис. осіб потрапили до Реєстру корупціонерів у 2023 році за даними НАЗК.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних Опендатабот.

У дослідженні зазначається, що 2,4 тис. осіб потрапили до Реєстру корупціонерів у 2023 році за даними НАЗК. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком. Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі.

Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.

Найчастіше зловмисників засуджують до штрафів – 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно складають десь 5-8% покарань.