Після того, як Ізраїль розпочав воєнну операцію в місті Рафах 6 травня, близько 800 тисяч осіб були змушені залишити цей район.

Про це повідомляє генеральний комісар Агенції ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) Філіп Лаззаріні.

За словами Лаззаріні, половина біженців, які переселилися до міста після початку війни в жовтні 2023 року, залишила Рафах. Незважаючи на наказ ізраїльських військових переміститися до безпечних зон, зокрема до Аль-Мавасі, палестинці вирушили до центральних районів і міста Хан-Юніса на півдні.

За словами Лаззаріні, у районах, куди зараз тікають люди, зруйновано будинки, немає безпечного водопостачання та санітарних умов. Територія Аль-Мавасі – це “піщані сільськогосподарські угіддя площею 14 квадратних кілометрів, де люди живуть просто неба, майже без будівель і доріг”, де досі проживало понад 400 тис. осіб.

“Місце переповнене й не може прийняти більше людей”, – зауважив він.

Керівник UNRWA заявив, що твердження про можливість палестинців перебратись в безпечні або гуманітарні зони в Газі – не відповідає дійсності. Щоразу це ставить життя цивільного населення під серйозну загрозу, адже в Газі немає безпечних зон.

За словами представника гуманітарного співтовариства, запаси для роздачі, зокрема продуктів харчування та інших предметів першої необхідності, вичерпані. Ситуація знову значно погіршується через відсутність допомоги та основних гуманітарних вантажів.

Починаючи з 6 травня до південної частини Гази змогли проїхати лише 33 вантажівки з гуманітарною допомогою.

“Це дуже мало на тлі зростання гуманітарних потреб і масового переміщення населення”, – вважає генеральний комісар Агенції ООН.

Він додав, що будь-яке подальше збільшення насильства призведе до ще більшого хаосу серед цивільного населення і перешкодить досягненню миру та стабільності, які настільки потрібні ізраїльтянам і палестинцям, і на які вони заслуговують.