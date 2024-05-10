Про це пише Reuters.

За інформацією, наданою палестинськими мешканцями, райони Рафаха були обстріляні ізраїльськими силами у четвер, 9 травня. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув погрози президента США Джо Байдена стосовно утримання поставок зброї Ізраїлю, якщо країна атакуватиме південну частину Гази.

“Якщо потрібно, ми будемо боротися нігтями. Але у нас є набагато більше, ніж наші нігті”, — заявив Нетаньягу у відеозверненні.

Згідно з Reuters, пізно увечері в четвер високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що останні переговори у Каїрі щодо припинення бойових дій в Газі завершилися без результату, і Ізраїль планує продовжити свою операцію в Рафаху та інших частинах сектора Газа.

Мешканці та медики Рафаха повідомили, що внаслідок ізраїльської атаки біля мечеті загинули щонайменше троє людей, а також кілька осіб отримали поранення в східному кварталі Бразилія. На відеозаписах, зроблених на місці події, видно мінарет, зруйнований уламками, та два тіла, обгорнуті ковдрами.

За даними агенції, в результаті ізраїльського авіаудару по двох будинках у районі Сабра міста Рафах загинули щонайменше 12 людей, серед яких були жінки і діти.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я Гази, контрольоване ХАМАСом, внаслідок атак Ізраїлю на Газу загинуло близько 35 000 палестинців і майже 80 000 отримали поранення, більшість з них — цивільні. Це сталося у відповідь на напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, в результаті якого було вбито близько 1200 людей і викрадено 252. За останніми ізраїльськими даними, в Газі залишаються 128 заручників і 36 були оголошені загиблими.