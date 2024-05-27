26 травня терористичне угруповання ХАМАС вперше за останні чотири місяці випустило ракети по Тель-Авіву та його околицях.

Дві жінки під час повітряної тривоги прямували до укриття і отримали легкі поранення, повідомили медики.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з міста Рафах з півдня сектора Гази випустили вісім ракет в бік Тель-Авіва. Протиракетна оборона перехопила кілька снарядів.

Угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад. Терористи заявили, що в відповідь на дії Ізраїлю проти палестинців вони випустили «великий залп ракет» по ізраїльському мегаполісу.

Нагадаємо, раніше, 29 січня Тель-Авів був обстріляний ракетами із сектора Газа.

Тим часом 24 травня судді Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй наказали Ізраїлю негайно припинити військовий напад на місто Рафах на півдні Гази, винісши рішення у справі Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у геноциді.

Зачитуючи рішення, голова Міжнародного суду Наваф Салам сказав, що ситуація в палестинському анклаві погіршилася з того часу, як суд востаннє наказав Ізраїлю вжити заходів для її покращення.