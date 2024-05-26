В Ізраїлі відблися широкомасштабні протести проти уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Про це пише УНН.

Понад 80 000 людей в Тель-Авіві вийшли на вулиці, звинувативши Нетаньяху в ігноруванні попереджень перед атакою ХАМАС в прикордонному регіоні Ізраїлю 7 жовтня.

“Демонстранти вимагали відставки Нетаньяху, дострокових виборів і угоди про звільнення заручників, утримуваних ісламістським ХАМАС в Газі. За повідомленнями ЗМІ, деякі з груп демонстрантів заблокували важливі транспортні сполучення в Тель-Авіві. На фото преси, поліція застосувала проти демонстрантів водомети. Також у Тель-Авіві відбулися арешти”, — йдеться в повідомленні УНН.

Подібні протести також відбулися у Єрусалимі, Хайфі, Кесарії та Реховоті.