Про це пише УНН.
Понад 80 000 людей в Тель-Авіві вийшли на вулиці, звинувативши Нетаньяху в ігноруванні попереджень перед атакою ХАМАС в прикордонному регіоні Ізраїлю 7 жовтня.
“Демонстранти вимагали відставки Нетаньяху, дострокових виборів і угоди про звільнення заручників, утримуваних ісламістським ХАМАС в Газі.
За повідомленнями ЗМІ, деякі з груп демонстрантів заблокували важливі транспортні сполучення в Тель-Авіві. На фото преси, поліція застосувала проти демонстрантів водомети. Також у Тель-Авіві відбулися арешти”, — йдеться в повідомленні УНН.
Подібні протести також відбулися у Єрусалимі, Хайфі, Кесарії та Реховоті.
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