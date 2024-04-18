Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, а 97% з них влучають у цивільну інфраструктуру.

Про це заявила заступниця очільника української місії при ОБСЄ Вікторія Кувшинникова під час засідання Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає Укрінформ.

“Щодня Росія вбиває людей та руйнує критично важливу інфраструктуру в Україні. Вчора сталася ще одна жахлива атака. Росія влучила трьома ракетами в густонаселений район Чернігова. Щонайменше 18 людей загинули та ще 78 отримали поранення. Це – терор у його найжахливішому прояві. Лише один з багатьох випадків”, – висловилась Вікторія Кувшинникова.

Вона також наголосила на тому, що лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, а 97% з них влучають у цивільну інфраструктуру.

“Російські пропагандисти не приховують своїх намірів, відкрито заявляючи, що їхня мета – зробити українські міста непридатними для життя. Окрім ракет та безпілотників, росіяни масово скидають керовані авіабомби на Харків, Суми та інші райони і населені пункти вздовж лінії фронту”, – сказала дипломат.

Заступниця очільника української місії в ОБСЄ вказала на те, що дезінформаційна кампанія залишається невід’ємною частиною російської агресії, і так звана “ескалація” є її ключовим елементом.