Середній наступ стає невигідним для киян. Після минулорічної невдачі українські воїни відступили на оборонні позиції. Зіткнувшись з ними, російська армія чинить безперервний тиск, щоб відбити лінії супротивника. Інтенсивні бої точаться, зокрема, навколо Часового Яру, всього за кілька кілометрів від Бахмута, ключового пункту на заході Донбасу. Поки що без вирішального прориву. Надзвичайна смертоносність бою, завдяки підвищеній прозорості поля бою і точності пострілів, робить будь-яку атаку трудомісткою і дорогою в людські життя. Але такий стан речей, який уповільнює війну, з кожним днем стає дедалі нестабільнішим. Через два роки після початку війни знову на столі гіпотеза про українську поразку.
«Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну», — заявив цього тижня президент Володимир Зеленський CNN, висловлюючи занепокоєння блокуванням останнього траншу допомоги табором Дональда Трампа. Не тільки він хвилюється. Україна «майже повністю залежить від зовнішньої підтримки, щоб залишитися в битві», – попередив у середу Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. «Серйозність цього моменту важко переоцінити: якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, вона може програти», — продовжив він.
Поки що співвідношення артилерії було б один до п’яти. Але це може бути від одного до десяти.
«Це лише питання тижнів», — попередив він.
«Я не можу передбачити майбутнє, але можу зробити прості математичні розрахунки. Коли я дивлюся на темпи постачання, коли я дивлюся на рівень споживання, якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, в Україні закінчаться артилерійські снаряди і засоби ППО за досить короткий період часу», він пояснив перед тим, як м’яко завершити: «Грунтуючись на моєму більш ніж тридцяти семирічному досвіді в американській армії, якщо одна сторона стріляє, а інша сторона не може відповісти, той, хто не мститься, програє».
Тривожні сигнали
«Характеристикою військових дій є уникнення розрахунків. Якби мова йшла лише про безпосередній баланс сил, воювати було б марно», – зізнався кілька тижнів тому начальник штабу армії генерал Шилл. «Поки що українці були сильні. Бути в обороні – це перевага», – додав він.
Але тривожні сигнали повертаються з фронту: російські ВПС, здається, відновили свою здатність до дій. Через відсутність достатньої протиповітряної оборони з українського боку російські винищувачі можуть бомбити противника завдяки, зокрема, плануючим бомбам, які збільшують радіус дії. Водночас на країну продовжують обрушуватися ракетні залпи та безпілотники. У ніч із середи на четвер Росія випустила понад 40 ракет і 40 безпілотників по українській енергетичній інфраструктурі.«Головне завдання – докласти всіх зусиль для посилення нашої системи протиповітряної оборони», – сказав президент Зеленський, прибувши в четвер до Литви для підписання оборонної угоди.
«Українці кажуть нам: «Допоможіть нам вистояти в 2024 році, і в 2025 році ми зможемо відновити наступ», — говорить французький чиновник, який нещодавно спілкувався з українською владою. Вони особливо придивляються до наземної системи наземного базування середньої дальності (SAMPT), яку Франція розгорнула в Румунії для захисту повітряного простору союзників. «Їм більше, ніж система, потрібні ракети», — додаємо ми.
Незважаючи на тиск з боку уряду, виробник ракет MBDA не зможе поставити більше Aster 30 у короткостроковій перспективі, навіть незважаючи на те, що вони потрібні французькій армії для її власних місій.«Перший, хто мобілізується, переможе»Щоб втриматися, Україна повинна переглянути режими роботи. Міністр оборони Ллойд Остін запропонував у середу «атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу», а не бомбити російську енергетичну інфраструктуру. Щоб послабити супротивника, Україна кілька тижнів наносила удари по стратегічних об’єктах. Постраждало понад десяток нафтопереробних заводів. Але для Вашингтона ці операції не вплинули б на війну і загрожували б усьому енергетичному ринку.На жаль, проблема не тільки в апаратному забезпеченні.
«Нам не вистачає людей», – стурбований у четвер у Києві генерал Юрій Содоль, який командує українськими військами на сході країни. «Ворог у сім-десять разів чисельніший за нас», — попередив він.
Навіть менш добре навчені та менш мотивовані солдати молодші за українських військових, середній вік яких наближається до 40 років.
«Переможе той, хто мобілізується першим», — вважає французьке військове джерело.
Але обидва табори не бажають йти на цей крок. В Україні суспільство демонструє ознаки втоми від війни, яка здається безнадійною, навіть якщо на карту поставлено життєво важливе. У Росії кремлівський режим волів би уникнути непопулярного рішення, яке могло б викликати внутрішню опозицію.
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