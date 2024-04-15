РФ навесні цього року відновила атаки на енергетичну інфраструктуру та змінила тактику атак.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Останніми тижнями РФ вдаряла по енергомережі України з такою інтенсивністю, якої не бачили протягом понад двох років війни.

Якщо раніше російські атаки були більш розпорошеними, залпи ракет запускали по великих частинах енергетичної системи України, то тепер удари стають більш точними та концентрованими, на одну ціль приходяться десятки ракет і безпілотників.

«За такий короткий проміжок часу – за кілька тижнів цих масованих російських атак – майже всі наші річні зусилля з відновлення та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак», – сказала CNN Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики України.

За словами директора київського Центру досліджень енергетики (EIRC) Олександра Харченка, переломний момент стався наприкінці березня.

«22 березня Росія почала реалізовувати нову стратегію нападів… Вона полягає в масованих ракетних атаках по конкретних цілях, коли велика кількість ракет і безпілотників одночасно зосереджуються на дуже обмеженій кількості цілей», – висловився Харченко для CNN.

Відтоді Росія розгромила українські електростанції по всій країні, а 11 квітня повністю знищила Трипільську ТЕС – найбільшу електростанцію в Київській області. Водночас удари по теплових електростанціях не спричинили миттєвих тривалих відключень електроенергії в Україні.

Окрім інтенсивності та концентрації російських атак, змінився і час їх проведення, зазначає CNN.